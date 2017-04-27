Пока самарчанка спала, грабитель вынес из ее квартиры бытовую технику

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В полицию обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина сообщила стражам правопорядка, что живет в многоэтажном доме, расположенном на улице 22 Партсъезда. Рано утром, взломав дверь, к ней в квартиру проник неизвестный. Воспользовавшись тем, что хозяйка крепко спала, он начал выносить находившуюся в помещении технику. Проснувшаяся от шума женщина стала звать на помощь. Схватив похищенное имущество, незваный гость скрылся через дверь. Владелица квартиры обнаружила, что из комнат пропали денежные средства в размере 10000 рублей, бытовая техника, сотовый телефон, авторегистратор и даже машинка для стрижки волос. Общая сумма причиненного ущерба составила около 51 000 рублей.Во время разговора с заявительницей сотрудники органов внутренних дел выяснили, что в грабителе женщина узнала одного из своих знакомых.Полицейские установили, что подозреваемый проживает в Самаре, нигде официально не работает. Сотрудники уголовного розыска также выяснили, что молодой человек ранее трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за грабеж. В ходе разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили, что предполагаемый злоумышленник скрывается на территории областного центра. В скором времени полицейским стало известно его точное местонахождение, он был задержан. Установлено, что похищенное имущество 26-летний подозреваемый сбыл на одном из городских рынков.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.