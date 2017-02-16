Подросток в Самарской области украл у собственной бабушки 27 тысяч рублей
16 февраля 2017 14:03
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В полицию обратилась 69-летняя жительница поселка Яровой Красноярского района. Женщина рассказала полицейским, что из её частного дома пропали денежные средства в размере 27 000 рублей.
Правоохранители предположили, что к преступлению может быть причастен внук потерпевшей, который периодически у неё гостит. В результате проверки данная версия подтвердилась.
Стражи правопорядка задержали 15-летнего подростка. Полицейские установили, что он воспользовался отсутствием бабушки и похитил из её сумки денежные средства. Юноша пояснил, что большую часть похищенной суммы он потратил на личные нужды, в том числе, приобрел музыкальный гаджет за 6 000 рублей у своего знакомого. Оставшиеся 10 000 рублей молодому человеку пришлось вернуть пожилой женщине.
В поле зрения правоохранительных органов предполагаемый злоумышленник не попадал, на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял.
О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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