Подростки в Самарской области после застолья похитили вазовскую "семерку" и врезались в дерево
21 ноября 2017 09:55
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В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступило сообщение от жителя села Чернигово 1965 года рождения об исчезновении принадлежащего ему автомобиля со двора дома. Было установлено, что к совершению преступления могут быть причастны двое подростков.
Как следует из собранных материалов, приятели - уроженец совхоза Черновский Волжского района 2002 года рождения и уроженец села Кротовка Кинель-Черкасского района 2003 года рождения, распивали спиртные напитки, после чего пошли в гости к знакомому, жителю поселка Чернигово. В доме у друга, за игрой в карты, один из подростков предложил съездить в соседний поселок и похитить для этого у кого-нибудь машину. По имеющимся данным, покинув знакомого, молодые люди вышли на улицу и, проходя мимо одного из домов, увидели стоящую во дворе "семерку". Подростки зашли во двор и обнаружили, что автомобиль не закрыт, а ключи находятся в замке зажигания, после чего открыли ворота, завели машину и уехали. На окраине поселка они не справились с управлением, допустив съезд автомобиля с дороги и столкновение с деревом. Молодые люди в результате дорожно-транспортного происшествия не пострадали и, выйдя из машины, разошлись по домам.
В ходе работы на месте происшествия и опроса свидетелей - жителей поселка Чернигово, которые видели выпивающих ребят, подозреваемые были установлены и задержаны по горячим следам. Подростков обнаружили дома по месту жительства, в содеянном молодые люди полностью признались.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.
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