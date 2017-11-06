По меньшей мере 26 человек погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе
6 ноября 2017 11:15
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По меньшей мере 26 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл вооруженный мужчина в одной из баптистских церквей в американском штате Техас, недалеко от города Сан-Антонио. Десятки людей получили ранения, сообщает spektrnews.in.ua.
По предварительным данным, нападавший - молодой белый мужчина, одетый во все черное - в бронежилете и со штурмовой винтовкой в 11.30 по местному времени вошел в здание церкви в городке Сазерленд-Спрингс (население около 400 человек) и открыл стрельбу.
В это время в церкви шла воскресная служба. Как сообщает полиция, среди погибших - люди в возрасте от 5 до 72 лет.
Хотя официально имя вооруженного мужчины не сообщается, многие американские СМИ пишут, что нападавший ранее с позором был уволенн из ВВС США.
По словам комиссара полиции округа Уилсон Альберта Геймза-младшего, стрелявший покинул место преступления на машине, а затем был обнаружен мертвым.
Согласно первоначальной версии, он был застрелен полицией или покончил жизнь самоубийством, однако позже полиция сообщила, что мужчину застрелил один из вооруженных граждан.
По словам местных жителей, обычно на воскресную службу в эту церковь приходит около 50 прихожан, среди них были и дети.
Пастор церкви, где произошла стрельба, Фрэнк Помрой, сообщил, что в результате нападения погибла его собственная 14-летняя дочь Аннабелл. Самого Фрэнка с женой в это время не было в городе.
Не менее 10 раненых, в том числе дети, отправлены в ближайшую больницу Сан-Антонио. Для эвакуации раненых было задействовано несколько вертолетов.
На месте происшествия работают агенты ФБР, однако пока мотивы нападавшего установить не удалось.
Представители ФБР также сообщили, что, хотя известно лишь об одном стрелявшем, они рассматривают и другие версии.
Нападение в Техасе произошло всего через месяц после того, как злоумышленник открыл огонь по посетителям концерта под открытым небом в Лас-Вегасе. Это нападение, в результате которого погибло 58 человек и сотни получили ранения, стало самым кровавым массовым преступлением в недавней истории США.
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