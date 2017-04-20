Петр Амелин: «Фальшивомонетчики подделывают пятитысяные купюры очень тщательно».

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«У нашего потребителя пятитысячные купюры в кармане бывают редко, он мало знает о степени защиты именно этой банкноты. Фальшивомонетчики подделывают пятитысяные купюры тщательно. Потому что при небольших относительно затратах они получают хорошую прибыл. Как простому человеку определить, настоящая купюра или нет? Первое, на что нужно обратить внимание — качество изображения. Если оно мутное, нечеткое, это уже повод для сомнения. Часто проводят пальцами по купюре, чтобы определить способ печати. Это в том числе для слабовидящих людей сделано. Затем нужно посмотреть деньги на просвет, чтобы разглядеть водяной знак — он должен быть четкий, двухтоновый. И есть защитная фольга, которая располагается не на бумаге, а в бумаге. Причем, эти элементы сейчас хорошо подделывают. Есть признаки, которые преступники еще не научились подделывать. Это кип-эффект, когда при определенном положении на купюре видны две большие буквы Р — российский рубль. И виньетка, на которой также при определенном положении создается эффект «бегающих» полосок. Также стоит обратить внимание на номера купюр — они делаются лазерным принтером и от частого употребления банкноты краска начинает осыпаться».