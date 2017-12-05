Открыв дверь незнакомцу, самарчанка стала жертвой разбойника

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В Кировском районе областного центра у женщины похитили золотые украшения. Сообщение о произошедшем поступило в отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре. Сотрудники полиции в ходе работы на месте происшествия выяснили подробности инцидента: в дневное время суток 31-летняя жительница одной из квартир дома, расположенного на улице Ташкентской, услышала стук в дверь. Не заподозрив злого умысла, женщина распахнула дверь, но вместо приветствия незваный гость – мужчина, уверенно перешагнул порог квартиры и под угрозой ножа отобрал у хозяйки жилплощади золотые украшения. Вместе со своей добычей нападавший скрылся.Сотрудники полиции установили, что к нападению на потерпевшую может быть причастен 41-летний житель Самары, ранее неоднократно судимый. Он, по данным полиции, проживал недалеко от дома, где произошло преступление. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, в каком из районов областного центра мужчина мог скрываться. Во время проверки сведения подтвердились. Подозреваемого задержали.Возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенных у потерпевшей золотых украшений.