Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
24 августа 2017 10:48
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту резни на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, где три человека были убиты и двое ранены. Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
По данным следствия, работник завода сначала с ножом напал на свою возлюбленную на почве ревности, а затем убил двух и ранил ещё двух человек, которые пытались его остановить. Сам он был ранен при задержании.
Мужчина сначала напал на свою знакомую 1977 года рождения, а затем на двух своих коллег 1966 и 1961 года рождения.
— От полученных ранений потерпевшие скончались. Ещё двое пострадавших мужчин 1965 и 1971 года рождения с колото-резаными ранениями госпитализированы в городскую больницу. При задержании подозреваемого он оказал сотрудникам правоохранительных органов сопротивление, в результате чего был ранен и доставлен для оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении СК РФ.
На заводе работает следственно-оперативная группа.
Картина в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде после тройного убийства напоминала кадры из фильма ужасов. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале SHOT, можно видеть мужчину, который лежит в луже крови, пишет Лайф.
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