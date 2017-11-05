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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Не получив от матери требуемых денег, молодой самарец отобрал у нее холодильник

5 ноября 2017 10:36
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Не получив от матери требуемых денег, молодой самарец отобрал у нее холодильник Когда добыча оказалась в подъезде, он попросил соседа помочь.
Когда добыча оказалась в подъезде, он попросил соседа помочь.

Молодой человек1996 года рождения подозревается в том, что открыто похитил у своей матери холодильник, стоимость которого составляла около 3000 тысяч рублей. Преступление было совершено в квартире жилого дома, расположенного на улице Пензенской в Самаре.

Мать подозреваемого – женщина 1959 года рождения, сообщила о случившемся в полицию. Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел опросили заявительницу и провели осмотр ее квартиры. Полицейские установили, что безработный 20-летний парень потребовал у матери деньги. Но женщина знала, на что безработный сын может потратить заработанные ею денежные средства - на распитие спиртного, поэтому ответила отказом. Тогда молодой человек на глазах у матери предпринял попытки перетащить холодильник, стоявший в одной из комнат, за пределы квартиры. На многочисленные вопросы и уговоры матери оставить технику в доме, парень  не обращал внимание. Когда добыча оказалась в подъезде, молодой человек понял, что не сможет в одиночку реализовать замысел и попросил о помощи соседа по лестничной клетке.  Тот, не догадываясь об истинных намерениях молодого человека,  согласился. Вместе мужчины донесли тяжелую ношу до автомобиля. Дальнейшую судьбу бытовой техники выяснили участковые уполномоченные полиции. Оказалось, что холодильник был сдан в один из городских ломбардов. Впоследствии похищенное сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. По данным полиции, молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за открытое хищение чужого имущества.

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