Начальник отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области подозревается в незаконном получении денежных средств через двух посредников
20 декабря 2018 14:41
71
По версии следствия, 17 декабря 2018 года потерпевший по уголовному делу, введенный в заблуждение относительно возможности начальника отдела ГСУ повлиять на направление в суд уголовного дела, по которому указанный мужчина обладал статусом потерпевшего, действуя в рамках оперативного эксперимента, передал 56-летнему мужчине, действовавшему в качестве посредника, в кафе аэропорта города Самары первую часть оговоренной суммы в виде денежных средств и муляжа денежных средств на общую сумму в 10 миллионов рублей.
После этого указанный посредник, прибыв по месту жительства 52-летней женщины - другого посредника, передал ей часть взятки в виде денежных средств и муляжа денежных средств на общую сумму в 2 миллиона 500 тысяч рублей. Указанные денежные средства через несколько часов были переданы уже начальнику отдела ГСУ, которая приехала за ними также по месту жительства второго посредника. Полученные ей 2,5 миллиона были первой частью требуемой суммы. В то же время она осознавала, что не имеет реальной возможности повлиять на принятие процессуального решения по уголовному делу, а посредники и взяткодатель были введены ей в заблуждение относительно ее возможностей.
В настоящее время все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
19 декабря 2018 19:50
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Закон
246
18 декабря 2018 20:17
При этом Гуцериев отметил, что гендиректор цирка на проспекте Вернадского никогда не обращался к нему лично. Закон
336
18 декабря 2018 19:29
В результате размещения отходов был перекрыт и загрязнен тяжелыми металлами, нефтепродуктами плодородный слой почвы, причинен вред растительному и животному... Закон
317
18 декабря 2018 16:57
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Закон
376
18 декабря 2018 16:48
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
274
18 декабря 2018 16:07
В основу нынешних проблем полковника Рабинович легли сложные взаимоотношения двух бизнесменов. Закон
13528
17 декабря 2018 18:26
На протяжении полутора месяцев самарские полицейские не прекращали поиски злоумышленника и его соучастницы. Закон
249
Происшествия
20 декабря 2018 13:40
Пенсионерка перебегала дорогу в неположенном месте. Происшествия
80
19 декабря 2018 23:41
Сумма ущерба от налета на один из ломбардов превышает 3 млн рублей. Происшествия
376
19 декабря 2018 21:12
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, была доставлена в лечебное учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончалась в операционной. Происшествия
570
Криминал
20 декабря 2018 14:41
В настоящее время все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Криминал
62
20 декабря 2018 11:03
Ранее он уже привлекал внимание полиции. Криминал
139
20 декабря 2018 10:55
Оба преступления были совершены в сумеречное время суток. Криминал
119
Видео
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
148
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1794
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
681
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1069
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
965
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
688
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1185
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1051
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1429
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1817
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1913
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3134
Мероприятия