На ул. Вольской ночью ограбили самарца

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Инцидент произошел около одного из домов, расположенных на улице Вольской в Кировском районе областного центра. На 26-летнего местного жителя в темное время суток напал злоумышленник и похитил сотовый телефон.Спустя некоторое время после нападения пострадавший, увидев проезжающий экипаж патрульно-постовой службы полиции, обратился к правоохранителям за помощью. Стражи правопорядка приступили к розыску предполагаемого преступника. Вскоре во дворе одного из ближайших домов они увидели мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым. Сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.Во время опроса полицейские установили, что задержанным является 47-летний житель Самары, не имеющий постоянного заработка и ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. По словам злоумышленника, похищенное средство связи он намеревался сбыть, а вырученные деньги потратить на приобретение наркотических веществ.В настоящее время возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Похищенное имущество потерпевшего – сотовый телефон, изъят.