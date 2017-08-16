На ул. Венцека в Самаре грабитель похитил из магазина оливковое масло

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В один из магазинов, расположенных на улице Венцека в городе Самаре, зашел покупатель. Мужчина, осматривая продукцию, взял со стеллажа две бутылки с оливковым маслом и выбежал из торговой точки. Сотрудники магазина попытались его остановить, но злоумышленник бросил похищенный товар на улице и скрылся с места преступления. Продавцы сообщили о происшествии в полицию.Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей происшествия, а так же просмотрели видеозаписи с камер наблюдения расположенных в помещении. В результате проведения оперативных мероприятий полицейский установили личность мужчины на видеозаписи. Им оказался местный житель 1985 года рожден, ранее уже судимый за кражу и грабеж. Вскоре подозреваемого задержали.О грабеже возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.