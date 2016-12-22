На ул. Победы грабитель отобрал телефон у самарца

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В самарскую полицию за помощью обратился местный житель 1990 года рождения. Молодой человек рассказал полицейским, что у одного из домов на улице Победы на него напал злоумышленник, который похитил сотовый телефон.О грабеже возбудили уголовное дело.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что к совершению ограбления может быть причастен ранее не судимый 26-летний житель Самары. В результате проверки данный факт нашел свое подтверждение.Предполагаемого злоумышленника задержали, сообщает облМВД.