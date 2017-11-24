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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

На ул. Аэродромной в Самаре украли высаженные молодые деревца

24 ноября 2017 09:59
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На ул. Аэродромной в Самаре украли высаженные молодые деревца Задержаны мужчина и женщина.
Задержаны мужчина и женщина.

В полицию обратился представитель одного из товариществ собственников жилья и сообщил, что около с придомовой территории дома, расположенного на улице Аэродромной, пропало пять саженцев хвойных деревьев. Заявитель пояснил, что недавно высаженные молодые деревья были выкопаны. Общая сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в результате оперативных мероприятий установили, что к краже могут быть причастны двое: мужчина и женщина. Данное обстоятельство стало известно после того, как сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных недалеко от места преступления. В ходе изучения видеозаписи полицейские обратили внимание на одного из предполагаемых похитителей молодых деревьев – мужчину. По приметам он был похож на одного из жителей Советского района, ранее попадавших в поле зрения полицейских. Дальнейшая отработка подтвердила возникшие подозрения. Подозреваемого – молодого человека 1991 года рождения, задержал экипаж патрульно-постовой службы и доставил в отдел полиции. Впоследствии была установлена личность и второй возможной участницы кражи. Ею оказалась безработная ранее не судимая жительница областного центра 1986 года рождения. Оперативники выяснили местонахождение разыскиваемой. Впоследствии она была также задержана.

Как выяснилось, похищенные деревья они продали. Выручка от сделки составила около 250 рублей за каждый саженец. Полученные денежные средства пара потратила на личные нужды.

О краже возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облМВД.

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