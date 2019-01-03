На руинах дома в Магнитогорске полиция задержала мародёра

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— По приметам мужчина схож с находящимся в региональном розыске подозреваемым в совершении тяжкого преступления. В настоящее время он доставлен в отдел полиции, — говорится в сообщении.Как отмечается, он пытался вынести из здания ценные вещи, которые там оставили хозяева квартир.Фото: "Телеграм"-канал "Молнии Дубровского"/life.ru