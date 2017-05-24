На пр. Карла Маркса в Самаре украли рельсы

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В полицию поступило сообщение о краже двух рельсов от дома, расположенного на проспекте Карла Маркса. Представители фирмы, которой принадлежит похищенное имущество, оценили нанесенный ущерб в 20 тысяч рублей.Спустя некоторое время во время несения службы на улице Революционной инспекторы ДПС остановили микроавтобус «Луидор», водитель которого нарушил правила дорожного движения. При осмотре транспортного средства в кузове полицейские обнаружили похищенные рельсы. Трое мужчин, находившихся в салоне микроавтобуса, были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Сотрудники органов внутренних дел установили, что подозреваемые проживают в Самаре, двое из них не судимы, а третий ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.О краже возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, сообщает облМВД.