На пожилую жительницу Самарской области в квартире напали разбойники с электрошокером

68

В полицию Богатовского района обратилась жительница села Аверьяновка. Женщина сообщила, что в дом ее матери 1939 года рождения, расположенный на улице Советской, разбив окно, проникли двое мужчин в масках и похитили принадлежащее пенсионерке имущество.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели дом, опросили потерпевшую и ее соседей, изъяли улики. Оперативники выяснили, что злоумышленники применили к пожилой женщине электрошокер и похитили из дома орден «Знак почета», электробритву, золотое кольцо и деньги в сумме 1 000 рублей, после чего скрылись.Соседи рассказали, что видели рядом с домом пенсионерки двух местных жителей. В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка установили, что к совершению преступления могут быть причастны ранее судимые мужчины 1975 и 1984 года рождения.Подозреваемых задержали, изъяли предполагаемое орудие нападения на пенсионерку - электрошокер.Свою вину злоумышленники признали полностью. По версии следствия, в тот вечер они распивали спиртное, и, когда оно закончилось, отправились на поиски горячительного. Надеясь на то, что у пожилой женщины в доме может храниться алкоголь, они отважились на преступление и, не обнаружив спиртного, решили забрать ценное имущество, чтобы в дальнейшем продать его.В настоящее время в отношении мужчин, первый из которых ранее судим за изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью, а второй – за кражу, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.