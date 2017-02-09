На нетрезвого водителя в Самаре завели уголовное дело

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На улице 22 Партсъезда в Самаре инспекторы ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Кia». За рулем транспортного средства находился безработный житель областного центра. Учитывая то, что мужчина 1988 года рождения имел внешние признаки алкогольного опьянения, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Однако водитель отказался от этой процедуры.Сотрудники полиции установили, что в отношении самарца уже имеется вступившее в законную силу решение суда, согласно которому он привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение - мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортным средством. В настоящее время в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.