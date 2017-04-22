На городском кладбище Чапаевска полицейские изъяли пакет, с почти килограммом героина
22 апреля 2017 14:12
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В ходе расследования уголовного дела сотрудникам органов внутренних дел стало известно, что женщина может хранить крупную партию наркотика, предназначенную для дальнейшей реализации. На днях оперативники УНК ГУ МВД России по Самарской области вместе с коллегами из Отдела МВД России по Волжскому району на городском кладбище Чапаевска изъяли пакет, в котором находилось 900,72 граммов героина.
По статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить необходимые мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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