На Южном шоссе в Самаре у пассажира легковушки нашли наркотик

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Во время несения службы на Южном шоссе в Куйбышевском районе города Самары инспекторы ДПС остановили за административное правонарушение автомашину ВАЗ-21102, пассажир которой не был пристегнут ремнем безопасности.Составляя административный протокол, инспекторы обратили внимание, что 23-летний нарушитель сильно нервничает, поэтому решили провести его личный досмотр. В присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане брюк молодого человека 11 небольших полиэтиленовых пакетов со светлым порошкообразным веществом внутри.Изъятую находку стражи правопорядка направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, а подозреваемый был задержан. В дальнейшем результаты экспертизы показали, что внутри пакетов находилось наркотическое средство, содержащее производное N-метилэфедрона массой 4,47 грамма, что относится к крупному размеру. По данным полицейских, молодой человек планировал сбыть наркотики на территории областного центра.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.