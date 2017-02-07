На Южном шоссе в Самаре у пассажира легковушки нашли наркотик

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Вечером 4 февраля во время несения службы на Южном шоссе в Куйбышевском районе Самары сотрудники Госавтоинспекции остановили за нарушение Правил дорожного движения автомобиль ВАЗ-21124. Внимание стражей правопорядка привлек пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности. Во время оформления протокола мужчина заметно нервничал, поэтому автоинспекторы приняли решение досмотреть его.В присутствии понятых полицейские изъяли у подозреваемого сверток из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом серо-белого цвета. Установлено, что в пакете находился метадон массой 0,93 грамма.По данным полицейских, подозреваемый – житель города Отрадный 1981 года рождения, нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.