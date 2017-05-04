На Красной Глинке в Самаре обнаружили в квартире убитого мужчину

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В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома в поселке Красная Глинка в Самаре обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что погибшим является 38-летний хозяин жилплощади. Обстановка в его квартире свидетельствовала о том, что в помещении употребляли алкогольные напитки. В ходе дальнейшей работы стражи правопорядка установили, что незадолго до гибели потерпевший познакомился с двумя молодыми людьми.Полицейские выяснили приметы гостей. Позже, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, оперативники установили, что в квартире погибшего находились двое парней 1999 года рождения. По данным полиции, молодые люди являются безработными и ранее не судимыми жителями того же поселка. В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска выяснили их местонахождение.Выяснилось, что в ходе распития спиртных напитков между ними и хозяином квартиры возникла конфликтная ситуация. В ходе словесной перепалки злоумышленники набросились на 38-летнего мужчину и избили его. После драки гости ушли. По их словам, они не знали, что потерпевший скончался.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.