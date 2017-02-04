На КПП в Тольятти задержали безработного мужчину с марихуаной

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Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте "Рубеж", расположенном в Комсомольском районе Тольятти, инспекторы ДПС заметили подозрительного гражданина, который шел в сторону дач на полуострове Копылова. Увидев людей в форме мужчина явно занервничал и попытался как можно быстрее уйти из поля зрения полицейских.Сотрудники органов внутренних дел остановили пешехода. При проверке документов выяснилось, что это местный житель 1988 года рождения. В ходе личного досмотра у мужчины был изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.Специалисты дали заключение, что изъятым является марихуана массой 22,4 грамма, что относится к значительному размеру.Возбуждено уголовное дело. По данным стражей правопорядка, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает облМВД.