Мужчины, укравшие из ТЦ Йошкар-Олы 37 наборов детского конструктора, задержаны полицейскими в Самаре
27 марта 2018 15:36
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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия была изъята видеозапись. В ходе просмотра видеозаписи установлено: четверо мужчин зашли в отдел по очереди, разошлись в разные стороны, двое из них брали наборы конструкторов, переносили в «слепую зону» подходил третий, складывал в пакет и выносил, в это время четвертый отвлекал продавца и охранника. Злоумышленники передвигались на автомашине иностранного производства темного цвета.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были разосланы ориентировки на подозреваемых по соседним регионам. Таким образом, гастролеры были задержаны полицейскими в Самаре, при себе у них находилось похищенное имущество. Во время задержания один из них скрылся, в настоящее время находится в розыске. Выяснилось, что злоумышленники подозреваются в серии аналогичных краж в нескольких субъектах РФ. Детские конструкторы похищали с целью перепродажи. В настоящее время в отношении каждого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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