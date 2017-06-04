Мужчина застрелил восемь человек в поселке под Тверью
4 июня 2017 11:43
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Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября", пишет РИА Новости.
Как сообщают местные правоохранительные органы, подозреваемый является 45-летним жителем Москвы без судимости. Подозреваемый распивал спиртное в компании малознакомых людей в одном из домов дачного поселка. Во время застолья собравшиеся поспорили и мужчина уехал к себе домой, однако потом вернулся с охотничьим ружьем.
Во время стрельбы нескольким людям удалось скрыться, одна из потерпевших спряталась под оделяло, сообщил представитель УМВД по региону Вадим Левшин.
Ранее источник агентства сообщил, что стрелявший был, предположительно, электриком, которого позвали помочь по хозяйству.
По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследование данного дела поручено Главному следственному управлению СК России. В настоящее время нападавший задержан, в ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»
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