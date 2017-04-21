Мужчина в Саратове украл из "УАЗа" видеорегистратор и скрылся на "Мерседесе"
21 апреля 2017 13:51
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В Саратове в полицию обратился местный житель, который рассказал, что из его "УАЗа Патриота", припаркованного у дома на Посадского, неизвестный похитил видеорегистратор и скрылся на "Мерседесе". Установлено, что преступление совершил 35-летний безработный саратовец, пишет СарБК
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