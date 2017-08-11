Молодой тольяттинец украл велосипед из подъезда
11 августа 2017 12:12
80
В полицию Тольятти поступило сообщение от местной жительницы 1977 года рождения. Женщина рассказала, что у нее украли велосипед.
Прибывшие сотрудники полиции установили, что в ночное время из подъезда дома, расположенного на улице Орджоникидзе, неизвестный похитил велосипед марки «HARO». Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму 6000 рублей. Стражи порядка изъяли необходимые улики, со слов заявительницы составили подробное описание похищенного имущества и передали его всем наружным службам.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи. Во время допроса 21-летний молодой человек полностью признал свою вину и рассказал, что открыл замок домофона на двери подъезда и похитил велосипед. По данным полицейских, задержанный нигде не работает и ранее не был судим. В настоящее время стражи правопорядка проверяют вероятные места сбыта похищенного имущества.
О краже возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
10 августа 2017 23:18
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Закон
432
10 августа 2017 23:05
7-летний ребенок забрался на трансформаторную будку, а когда спускался оттуда, дотронулся до контактного изолятора и получил смертельный удар электрическим... Закон
336
10 августа 2017 22:38
В Генпрокуратуре сообщили об изменении «Аэрофлотом» правил перевозки багажа. Закон
389
10 августа 2017 18:47
Ранее ФАС дала операторам 14 дней на устранение разницы в тарифах между домашним и прочими регионами. По всей видимости, операторы решили не идти на уступки и... Закон
240
10 августа 2017 16:37
В ходе предварительного расследования обвиняемый был отстранен от занимаемой должности. Закон
235
10 августа 2017 15:17
Сотрудники самарской полиции выявили факты регистрации иностранных граждан без намерения предоставления им жилой площади. Закон
147
10 августа 2017 15:13
Всего ущерб от их действий составил около 54 млн рублей. Закон
183
Происшествия
11 августа 2017 12:31
Lada Granta врезалась в Hyundai Solaris. Происшествия
178
11 августа 2017 10:24
Пожар тушили 10 человек. Происшествия
134
11 августа 2017 09:53
Пожар распространилдся на 10 кв. метров. Происшествия
113
Криминал
11 августа 2017 13:06
За преступление задержан молодой человек. Криминал
80
11 августа 2017 12:57
Провода мужчина не забирал. Криминал
108
11 августа 2017 12:12
Ему грозит до двух лет лишения свободы. Криминал
79
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
219
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7039
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1317
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5219
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1743
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2745
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2183
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1968
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1581
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1743
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5447
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
6391
Мероприятия