Молодой тольяттинец украл велосипед из подъезда

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В полицию Тольятти поступило сообщение от местной жительницы 1977 года рождения. Женщина рассказала, что у нее украли велосипед.Прибывшие сотрудники полиции установили, что в ночное время из подъезда дома, расположенного на улице Орджоникидзе, неизвестный похитил велосипед марки «HARO». Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму 6000 рублей. Стражи порядка изъяли необходимые улики, со слов заявительницы составили подробное описание похищенного имущества и передали его всем наружным службам.В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи. Во время допроса 21-летний молодой человек полностью признал свою вину и рассказал, что открыл замок домофона на двери подъезда и похитил велосипед. По данным полицейских, задержанный нигде не работает и ранее не был судим. В настоящее время стражи правопорядка проверяют вероятные места сбыта похищенного имущества.О краже возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.