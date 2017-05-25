Молодой тольяттинец пытался похитить шорты из ТЦ

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны, осуществлявший патрулирование улиц Центрального района Тольятти, получил информацию о сработавшей тревожной сигнализации в торговом центре, расположенном на Автозаводском шоссе. Персонал одного из отделов рассказал прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии, что за несколько минут до этого посетитель схватил с витрины шорты и, выбежав из магазина, скрылся в одном из проходов торгового центра.Выяснив, как выглядел злоумышленник, патрульные приступили к его розыску. Спустя непродолжительное время сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в одном из отделов молодого человека, внешность которого совпадала с приметами грабителя. Стражи правопорядка задержали подозреваемого.В дальнейшем персонал магазина опознал в жителе Тольятти 1996 года рождения человека, совершившего открытое хищение товара. При личном досмотре у задержанного было обнаружено и изъято похищенное имущество.Сотрудники Росгвардии доставили подозреваемого и представителя торговой точки в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По его итогам в отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж».