Молодой тольяттинец ограбил магазин, похитив кофе с прилавка

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За помощью в полицию обратилась директор торговой точки, расположенной на улице Ярославская в Комсомольском районе. Заявительница сообщила, что злоумышленник открыто похитил с прилавка три пакета с кофе, после чего скрылся.Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен молодой человек 1993 года рождения. Его задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тольятти. Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что похищенное продал, а деньги потратил на собственные нужды. По данным полицейских, подозреваемый нигде не работает, и ранее дважды привлекался к уголовной ответственности.В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.