Молодой самарец, не найдя аргументов, избил отца табуретом

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Ночью 21 мая в полицию обратился 59-летний местный житель. Мужчина сообщил, что некоторое время назад его избил сын, проживающий с ним в квартире дома, расположенного на улице Ново-Садовой.Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что между родственниками произошел конфликт. Как следует из собранных материалов, не найдя словесных аргументов, 26-летний мужчина схватил табуретку и нанес своему отцу удары по телу. После случившегося пострадавшему потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован в одну из городских больниц. Сотрудники полиции изъяли предполагаемое орудие преступления и задержали злоумышленника.Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. По результатам проверки в тот же день было принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает облМВД.