Молодой человек ограбил самарчанку на остановке

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В самарскую полицию обратилась местная жительница. По информации полицейский, в вечернее время женщина находилась на остановке общественного транспорта, когда к ней подошел незнакомец, вырвал из её рук сотовый телефон и скрылся. Причиненный ущерб составил пятнадцать тысяч рублей. Сотрудники органов внутренних дел выяснили у женщины приметы подозреваемого и украденного гаджета. Оперативники проверили возможные места сбыта похищенного имущества, а также лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов.В ходе работы была получена информация о том, что к совершению преступления может быть причастен молодой человек 1992 года рождения, проживающий в Самарской области, ранее судимый за совершение грабежа. Сотрудники уголовного розыска установили места его возможного появления. В результате проверки одного из адресов подозреваемый был задержан.В настоящее время о грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.