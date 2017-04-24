Молодой человек из Жигулевска хранил 123 г марихуаны

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Полицейские Жигулевска узнали, что 19-летний местный житель может хранить наркотическое вещество. В ходе проверки данной информации на улице Спортивной сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли у него полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, веществом является наркотическое средство – марихуана, общей массой более 123 грамм, что является крупным размером.Возбуждено уголовное дело.По данным оперативников, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. По словам молодого человека, наркотическое средство он хранил для личного употребления, без цели сбыта, сообщает облМВД.