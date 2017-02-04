Молодой человек из Тольятти сбывал наркотики через систему закладок

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Полицейские узнали, что житель Тольятти 1990 года рождения может быть причастен к их распространению. Стражи правопорядка установили за подозреваемым наблюдение.Предполагаемого злоумышленника задержали в подъезде дома, расположенного на Цветном бульваре в Центральном районе города. У задержанного изъяли наркотик синтетического происхождения массой 0,641 грамма. При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили весы и упаковочный материал. По версии оперативников, о «закладках» своим клиентам мужчина сообщал бесконтактным способом.По данным полицейских, задержанный нигде не работает, ранее не судим. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.