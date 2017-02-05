Молодого тольяттинца задержали в торговом центре за продажу наркотиков

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Тольяттинские полицейские получили информацию о том, что местный житель 1994 года рождения может быть причастен к сбыту запрещенных веществ. Полицейские взяли подозреваемого в разработку.Молодой человек намеревался сбыть третьим лицам запрещенное вещество. Предполагаемого злоумышленника задержали в торговом центре, расположенном на бульваре 50 лет Октября. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у задержанного два свертка из фольгированнной бумаги с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, это наркотик синтетического происхождения массой 1,93 грамма.По данным полицейских, безработный подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.