Молодого самарца осудили за разжигание вражды
26 мая 2017 12:59
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Управлением ФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия радикализации молодежи установлен житель г. Самары Глотов Евгений, 1994 г.р., который на своей персональной странице социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному и религиозному признаку.
На основании переданных Управлением материалов, 11 января 2017 года СУ СК России по Самарской области в отношении Глотова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Решением Промышленного районного суда г.Самары Глотов Евгений Владимирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.282 УК РФ и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com.
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