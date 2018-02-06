МВД нашло в поезде из Казахстана 6 млн пачек контрабандных сигарет

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«Обнаружены девять вагонов, в которых за мешками с пшеничными отрубями и древесными опилками находились коробки с арабскими сигаретами известных производителей», — сообщила Волк. Сумму незаконной продукции правоохранители оценили в 500 млн руб.По данным ведомства, на табачных изделиях отсутствовали марки акцизного сбора, что противоречит российскому законодательству.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.2 (контрабанда табачных изделий) и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий). В настоящее время полиция ищет злоумышленников и выясняет маршруты транспортировки и каналы сбыта найденных сигарет.«Объем задержанной партии показывает масштаб проблемы. Тот факт, что вагоны шли из Казахстана, еще раз показывает, что нужно усиливать контроль на внешних границах союза», — заявил РБК Максим Курганский, руководитель «БАТ Россия» по противодействию нелегальному обороту табачных изделий.​