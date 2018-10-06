Квартиру пенсионера из Петербурга дважды продали, пока он был в отъезде
6 октября 2018 22:17
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Петербургский пенсионер, приехав из отпуска, выяснил, что его четырёхкомнатную квартиру продали мошенники. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.
— Принадлежащая ему четырёхкомнатная квартира в июле текущего года от его имени продана злоумышленниками, а впоследствии перепродана ещё раз, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что никаких договоров и доверенностей пенсионер не подписывал и денег от продажи не получал, а в день совершения сделки находился за пределами России.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, повлёкшем за собой лишение права на жильё. Также прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделок о продаже квартиры ничтожными.
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