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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Квартиру пенсионера из Петербурга дважды продали, пока он был в отъезде

6 октября 2018 22:17
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Никаких договоров и доверенностей пенсионер не подписывал и денег от продажи не получал.
В Петербурге мошенники продали квартиру находившегося в отъезде пенсионера. Как сообщается на сайте городской прокуратуры, об этом мужчина узнал в сентябре текущего года, когда вернулся домой после длительного отсутствия и запросил информацию о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг, передает life.ru.

Петербургский пенсионер, приехав из отпуска, выяснил, что его четырёхкомнатную квартиру продали мошенники. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

— Принадлежащая ему четырёхкомнатная квартира в июле текущего года от его имени продана злоумышленниками, а впоследствии перепродана ещё раз, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что никаких договоров и доверенностей пенсионер не подписывал и денег от продажи не получал, а в день совершения сделки находился за пределами России.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, повлёкшем за собой лишение права на жильё. Также прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделок о продаже квартиры ничтожными. 
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