Квартиру пенсионера из Петербурга дважды продали, пока он был в отъезде

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Петербургский пенсионер, приехав из отпуска, выяснил, что его четырёхкомнатную квартиру продали мошенники. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.— Принадлежащая ему четырёхкомнатная квартира в июле текущего года от его имени продана злоумышленниками, а впоследствии перепродана ещё раз, — говорится в сообщении.При этом отмечается, что никаких договоров и доверенностей пенсионер не подписывал и денег от продажи не получал, а в день совершения сделки находился за пределами России.Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, повлёкшем за собой лишение права на жильё. Также прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделок о продаже квартиры ничтожными.