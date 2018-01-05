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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Кухонный нож стал орудием преступления во время ссоры двух сожителей в Самаре

5 января 2018 19:19
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Кухонный нож стал орудием преступления во время ссоры двух сожителей в Самаре Конфликт между сожителями произошел в квартире дома, расположенного на улице Авроры в Советском районе.
Конфликт между сожителями произошел в квартире дома, расположенного на улице Авроры в Советском районе.

О произошедшем полицейским стало известно после того, как пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение.

При проверке поступившего от медработников сообщения сотрудники полиции установили, что ножевое ранение безработный 35-летний мужчина получил по месту жительства. Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка опросили соседей мужчины и его сожительницу. Полицейские выяснили, что в квартире произошел конфликт на бытовой почве. Как следовало из собранных материалов, в ходе ссоры женщина 1973 года рождения ударила своего сожителя ножом. Предполагаемое орудие преступления, а также иные улики полицейские изъяли в ходе работы на месте происшествия.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая работает в одном из учреждений областного центра и ранее к уголовной ответственности не привлекалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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