Кухонный нож стал орудием преступления во время ссоры двух сожителей в Самаре
5 января 2018 19:19
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О произошедшем полицейским стало известно после того, как пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение.
При проверке поступившего от медработников сообщения сотрудники полиции установили, что ножевое ранение безработный 35-летний мужчина получил по месту жительства. Прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка опросили соседей мужчины и его сожительницу. Полицейские выяснили, что в квартире произошел конфликт на бытовой почве. Как следовало из собранных материалов, в ходе ссоры женщина 1973 года рождения ударила своего сожителя ножом. Предполагаемое орудие преступления, а также иные улики полицейские изъяли в ходе работы на месте происшествия.
По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая работает в одном из учреждений областного центра и ранее к уголовной ответственности не привлекалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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