Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 80 кв. метрах
8 декабря 2017 10:43
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В ночь на 8 декабря по адресу: г.о. Сызрань, ул. Заборовская, произошел пожар. Горел частный дом на 80 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Они за полчаса справились с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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