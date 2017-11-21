Конфликт со знакомой закончился для самарца госпитализацией

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В полицию поступило сообщение от работников медицинского учреждения. Они сообщили о доставлении к ним мужчины с телесными повреждениями. Сотрудники органов внутренних дел в ходе выяснения обстоятельств произошедшего установили, что повреждения 28-летний пострадавший получил в квартире своей знакомой. Полицейские прибыли к предполагаемому месту происшествия – в квартиру дома, расположенного в переулке Карякина. Из собранных материалов следовало, что в вечернее время пострадавший, действительно, находился в гостях у своей знакомой. Около 19:00 между хозяйкой жилплощади и гостем произошла словесная перепалка, во время которой женщина схватила нож и ранила им своего оппонента.В результате инцидента здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая – женщина 1972 года рождения, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась, сообщает облМВД.