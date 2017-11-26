Конфликт на ул. Партизанской в Самаре закончился поножовщиной
26 ноября 2017 11:33
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23 ноября около часа ночи в полицию в Самаре поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение с ножевыми ранениями молодого человека. В ходе проверки сообщения сотрудники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался житель Самары 1997 года рождения. При выяснении обстоятельств стало известно, что молодой человек пострадал в результате конфликта, произошедшего на улице Партизанской. Из собранных сведений следовало, что у пострадавшего произошла драка с прохожим. Незнакомец в ходе потасовки нанес оппоненту удар ножом и скрылся с места преступления.
После опроса очевидцев у сотрудников полиции появились приметы предполагаемого злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий установили личность подозреваемого и его местонахождение. В тот же день подозреваемый был задержан. Он признал свою вину и рассказал полицейским подробности конфликта.
По данным полиции, подозреваемый - житель Самары 1986 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за совершение кражи и угона.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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