Из-за доверчивости жительница Сызрани лишилась сотового телефона

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В полицию обратилась жительница города Сызрань 1987 года рождения. Женщина сообщила, что у нее похищен сотовый телефон.Она рассказала, что в день совершения преступления поругалась с супругом. Расстроенная заявительница ушла на улицу прогуляться около дома. В это время к ней подошла незнакомка. Женщины разговорились. В ходе беседы новая знакомая попросила сотовый телефон под предлогом срочного звонка. Потерпевшая согласилась и без опаски отдала аппарат. Поблагодарив, знакомая ушла. Прождав некоторое время, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.Со слов потерпевшей полицейские составили список примет злоумышленницы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступления была задержана. Ей оказалась ранее не судимая жительница города Сызрань 1988 года рождения. По данным сотрудников уголовного розыска, сотовый телефон подозреваемая сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.О мошенничестве возбуждено уголовное дело. Сотовый телефон изъят и возвращен владелице, сообщает облМВД.