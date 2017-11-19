Из общежития в Жигулевске украли плиту и водонагреватель

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В полицию Жигулевска поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что из ее комнаты в общежитии, расположенной на улице Пушкина, похищены водонагреватель и электрическая плита. Сумма причиненного материального ущерба составила 5 000 рублей.Выяснилось, что потерпевшая сдавала свою комнату в общежитии молодому человеку. После того как мужчина выехал, он забыл закрыть комнату на замок.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний сосед потерпевшей. Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. Подозреваемый признал свою вину и рассказал, куда спрятал похищенное имущество. В ближайшее время водонагреватель и электрическая плита будут возвращены законной владелице.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.