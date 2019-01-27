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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

27 января 2019 22:25
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В полиции подтвердили: полотно было украдено. На выходе всех посетителей досматривают охранники, говорят очевидцы
В Минкультуры заявили о пропаже из Третьяковки одной из работ Архипа Куинджи. Об этом РБК сообщил директор департамента музеев Владислав Кононов.

Картины «Ай-Петри. Крым», по его данным, больше нет в галерее.​ «Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы «Ай-Петри», — отметил он. В Третьяковке большое количество полицейских, добавил Кононов. Остальных деталей происшествия он не привел.

Посетителей галереи в настоящий момент обыскивают на выходе, рассказали РБК трое очевидцев. Охранники просят людей распахнуть верхнюю одежду и показать содержимое сумок — обращают внимание на сложенные листки, говорят собеседники РБК.

В месте, где прежде висела картина Куинджи, посетители, по их словам, увидели пустое место. Там теперь только крючки и подпись, указали очевидцы.

В столичном главке МВД РБК сообщили, что картина была украдена. Личности похитивших ее в настоящий момент устанавливаются, добавили в пресс-службе. К сотрудникам правоохранительных органов, по информации МВД, «обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, как неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия». Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», отметили в ведомстве.

По факту случившегося министерство организовало проверку.

С представителем Третьяковской галереи РБК оперативно связаться не удалось.

Выставка работ одного из самых ярких русских художников XIX века Архипа Куинджи (1842–1910) проходит в Третьяковской галерее с осени прошлого года. В январе у входа в музей выстроилась длинная очередь из желающих ее посетить.

Экспозиция, согласно материалам на сайте музея, расположилась на двух этажах Инженерного корпуса Третьяковки в Лаврушинском переулке. В частности, там сейчас находятся такие картины Куинджи, как «На острове Валааме», «Север», «Ночь на Днепре», «Украинская ночь» и другие. Всего экспозиция включает в себя более 180 произведений художника из Третьяковской галереи, Русского музея, а также других музеев страны, галерей Азербайджана, Белоруссии и частных коллекций. Выставка должна продлиться до 17 февраля.

Картина «Ай-Петри. Крым» датируется периодом 1898–1908 годов. Точная дата ее создания не установлена. Полотно размером 39х53 см выполнено маслом на бумаге и холсте.


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