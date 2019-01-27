Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи
27 января 2019 22:25
99
Картины «Ай-Петри. Крым», по его данным, больше нет в галерее. «Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы «Ай-Петри», — отметил он. В Третьяковке большое количество полицейских, добавил Кононов. Остальных деталей происшествия он не привел.
Посетителей галереи в настоящий момент обыскивают на выходе, рассказали РБК трое очевидцев. Охранники просят людей распахнуть верхнюю одежду и показать содержимое сумок — обращают внимание на сложенные листки, говорят собеседники РБК.
В месте, где прежде висела картина Куинджи, посетители, по их словам, увидели пустое место. Там теперь только крючки и подпись, указали очевидцы.
В столичном главке МВД РБК сообщили, что картина была украдена. Личности похитивших ее в настоящий момент устанавливаются, добавили в пресс-службе. К сотрудникам правоохранительных органов, по информации МВД, «обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, как неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия». Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», отметили в ведомстве.
По факту случившегося министерство организовало проверку.
С представителем Третьяковской галереи РБК оперативно связаться не удалось.
Выставка работ одного из самых ярких русских художников XIX века Архипа Куинджи (1842–1910) проходит в Третьяковской галерее с осени прошлого года. В январе у входа в музей выстроилась длинная очередь из желающих ее посетить.
Экспозиция, согласно материалам на сайте музея, расположилась на двух этажах Инженерного корпуса Третьяковки в Лаврушинском переулке. В частности, там сейчас находятся такие картины Куинджи, как «На острове Валааме», «Север», «Ночь на Днепре», «Украинская ночь» и другие. Всего экспозиция включает в себя более 180 произведений художника из Третьяковской галереи, Русского музея, а также других музеев страны, галерей Азербайджана, Белоруссии и частных коллекций. Выставка должна продлиться до 17 февраля.
Картина «Ай-Петри. Крым» датируется периодом 1898–1908 годов. Точная дата ее создания не установлена. Полотно размером 39х53 см выполнено маслом на бумаге и холсте.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 января 2019 13:52
Ранее он был судим за особо тяжкое преступление - убийство. Закон
249
25 января 2019 17:32
Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Закон
398
24 января 2019 09:43
Она задолжала почти 300 тысяч рублей. Закон
426
23 января 2019 18:42
Суд в Ханты-Мансийске арестовал неудачливого угонщика на два месяца. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Закон
411
22 января 2019 21:11
Мужчина решил организовать убийство матери своей жены и мужа матери, с целью завладения их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными... Закон
467
22 января 2019 21:02
В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Закон
452
22 января 2019 17:44
Мужчина был пьян и пытался прорваться в кабину пилотов, утверждая, что у него есть оружие. Закон
339
Происшествия
27 января 2019 12:37
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
289
27 января 2019 12:16
Она переходила дорогу на зеленый свет вместе с матерью. Происшествия
253
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
271
Криминал
27 января 2019 22:25
В полиции подтвердили: полотно было украдено. На выходе всех посетителей досматривают охранники, говорят очевидцы Криминал
96
27 января 2019 11:30
Он приехал в гости к другу и потратил все деньги в кафе. Криминал
200
27 января 2019 10:34
Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
216
Видео
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
274
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
399
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
817
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1014
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1224
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
1066
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1794
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1580
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1881
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2247
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2476
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3708
Мероприятия