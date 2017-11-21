Интернет-знакомство обернулось для самарчанки утратой иномарки

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17 ноября в отдел полиции обратилась 26-летняя жительница областного центра. Девушка рассказала: от дома, расположенного на улице Победы, пропала принадлежавшая ей иномарка. Сумма причиненного ущерба составила около двух миллионов рублей. В ходе выяснения необходимой информации сотрудники полиции установили: некоторое время назад заявительница познакомилась в на одном из сайтов знакомств с мужчиной и вскоре договорилась встретиться с ним. Через некоторое время новый приятель попросил у девушки ключи от принадлежащего ей автомобиля, а через две недели после этого перестал отвечать на звонки. После неудачных попыток владелицы иномарки самостоятельно разыскать молодого человека, девушка обратилась за помощью в полицию.В тот же день сотрудники уголовного розыска установили полные данные и место проживания новоиспеченного «владельца» дорогостоящей иномарки. Выехав по адресу, оперативники столкнулись с разыскиваемым в подъезде дома. Чуть позже было установлено и местонахождение похищенного автомобиля: транспортное средство полицейские обнаружили недалеко от дома, где проживал предполагаемый злоумышленник.По данным полиции, подозреваемый – житель Самары 1991 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.