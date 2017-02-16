Грабитель в Чапаевске отобрал телефоны у двух знакомых
16 февраля 2017 09:10
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Инцидент произошел в квартире одного из домов, расположенных на улице Чкалова в Чапаевске. По версии следствия, злоумышленник с применением физического насилия похитил у двух своих знакомых 1991 и 1989 годов рождения средства сотовой связи.
Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего подозреваемого. В результате обыска, проведенного в присутствии понятых, полицейские изъяли у него похищенное имущество. По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
По статье о грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Ведется следствие.
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