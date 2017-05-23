Грабитель отобрал у жительницы Новокуйбышевска цепочку за 8 тысяч

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На днях в полицию Новокуйбышевска обратилась местная жительница 1990 года рождения. Заявительница рассказала, что злоумышленник открыто похитил у нее золотую цепочку с крестиком стоимостью 8000 рублей.В ходе проведения проверки полицейские установили, что предполагаемый грабитель - это знакомый потерпевшей, местный житель 1985 года рождения, ранее судимый за совершение кражи и аналогичного преступления. По данным оперативников, в тот день мужчина потребовал у пострадавшей денежные средства, и, получив отказ, он сорвал с нее цепочку с крестиком.Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном. В ходе личного досмотра похищенные золотые изделия были изъяты и возвращены законной владелице.О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.