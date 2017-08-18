Главу депстроя Самары Сергея Рубакова заподозрили в мошенничестве Проводятся следственные действия
18 августа 2017 11:10
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Департамента градостроительства города Самары Сергея Рубакова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 30 мая 2017 года подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, введя в заблуждение директора одного из обществ с ограниченной ответственностью относительно своих истинных намерений и полномочий, под предлогом способствования изменения технических условий подключения к ливневой канализации проектируемого указанным ООО жилого комплекса по улице Водникова города Самары, незаконно завладел денежными средствами директора ООО в сумме 5 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения УФСБ России по Самарской области.
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