Главный бухгалтер коммерческой организации в Самаре обвиняется в хищении 4,7 млн рублей
12 октября 2018 11:57
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По версии следствия, главный бухгалтер ООО «Тигр 21», выполняя административно-хозяйственные функции в коммерческой организации и находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 90, в период времени с января 2017 года по март 2018 года завладела денежными средствами фирмы на общую сумму 4,7 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд г. Самары, сообщает облпрокуратура.
Фото pixabay.com
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