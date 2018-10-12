Главный бухгалтер коммерческой организации в Самаре обвиняется в хищении 4,7 млн рублей

92

По версии следствия, главный бухгалтер ООО «Тигр 21», выполняя административно-хозяйственные функции в коммерческой организации и находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 90, в период времени с января 2017 года по март 2018 года завладела денежными средствами фирмы на общую сумму 4,7 млн рублей.В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд г. Самары, сообщает облпрокуратура.Фото pixabay.com