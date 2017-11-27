Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России
27 ноября 2017 22:33
260
За 10 месяцев 2017 года в Туве было совершено более 3103 преступлений на 100 тысяч жителей. Второе место занимает Забайкальский край — там зафиксировано 2110 преступлений. Третье заняла Сахалинская область, где за 10 месяцев отмечено 2022 преступления на 100 тысяч жителей. В Бурятии, согласно данным Генпрокуратуры, показатель составил 2002 преступления, а в Амурской области — 1950, рассказал Куренной.
Из 18 субъектов Центрального федерального округа Москва находится по тяжести криминальной обстановки на 12-м месте, а среди всех регионов на 66-м. «Оценку уровня преступности в том или ином субъекте надо рассматривать через соотношение числа зарегистрированных преступлений с численностью проживающего в регионе населения», — сообщил Куренной. Всего в столице за 10 месяцев 2017 года было зафиксировано более 117 тысяч преступлений. На 100 тысяч москвичей их 949.
По данным Генпрокуратуры, в этом году в России на 5,6% увеличилось количество мошеннических преступлений, в том числе в области банковского кредитования (на 13,7%) и страхования (на 158,4%), сообщили РБК в пресс-службе надзорного органа. Растет количество случаев неуплаты на содержание детей и нетрудоспособных родителей (80,8%). На 88% увеличилось количество ложных сообщений об актах терроризма, отметили в пресс-службе.
Количество преступлений в регионах сократилось на 21,2%, отметил Александр Куренной. «Более чем на треть сократилось количество краж, грабежей и разбоев», — сообщил представитель прокуратуры. На 15,9% снизилось количество уголовно наказуемых деяний, совершенных иностранными гражданами, добавил Куренной.
Ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев не согласен с оценкой прокуратуры. Во всем мире существует проблема «естественной латентности», когда люди не сообщают о преступлениях, рассказал Титаев. «Самые латентные преступления — наркотические и коррупционные. Еще их называют преступления без жертв», — говорит эксперт. Помимо этого существует «искусственная латентность», указывает эксперт, когда люди сообщают в полицию о преступлении, а их заявление не регистрируют.
«Если оценивать загруженность правоохранительных органов по регионам, то можно полагаться на эти данные прокуратуры. А если важно оценивать реальные риски для людей, которые могут стать жертвой преступников, то эта статистика менее надежная: уровни латентности по регионам сильно разнятся», — пояснил Кирилл Титаев.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 ноября 2017 23:31
Помимо онлайн-игр будут идентифицироваться и пользователи социальных сетей. Закон
237
27 ноября 2017 15:44
Тела похищенных мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены стражами порядка закопанными в поле на территории Красноярского района. Закон
907
27 ноября 2017 14:15
Ее владелец сказал, что смотрит все шоу с участием актера и готов, если понадобиться, перед ним извиниться. Закон
152
25 ноября 2017 15:40
Они требуют взыскать с украинских властей более 53 млн рублей в качестве компенсации за потерю 530 тонн рыбы из-за водной блокады Крыма. Закон
312
24 ноября 2017 21:32
В ходе проведения обыска по месту его жительства сотрудниками полиции был обнаружен и изъят героин массой 6,10 грамма и 7 патронов калибра 7,62 мм, которые являются... Закон
462
24 ноября 2017 20:06
Суд назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также длительным запретом на посещение массовых... Закон
259
24 ноября 2017 18:49
Закон
387
Происшествия
27 ноября 2017 21:36
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Происшествия
206
27 ноября 2017 19:55
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
176
27 ноября 2017 18:07
Выяснилось, что следить за своей жертвой он начал от отделения банка, предположив, что у женщины может находиться значительная сумма денег. Свою вину в... Происшествия
124
Криминал
27 ноября 2017 22:33
Лидерами по количеству преступлений в 2017 году прокуроры назвали Туву и Забайкальский край. Москва оказалась на 66-м месте. Криминал
258
27 ноября 2017 13:46
В поселке Сургут они подрались с местными жителями у кафе и пропали. Криминал
182
27 ноября 2017 13:24
Грабеж произошел в ходе конфликта. Криминал
139
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4824
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1719
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8592
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2421
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9765
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2810
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1688
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1418
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1762
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1650
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1383
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3015
Мероприятия