Эксперты в Самарской области рассказали, как распознать поддельные денежные купюры
24 апреля 2017 13:40
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Фальшивые деньги, рассказывают самарские полицейские, могут попасть в кошелек обывателя где угодно: в магазинах, в такси, на рынках и даже в крупных супермаркетах. Без знаний хотя бы базовых признаков подлинной купюры риск нарваться на подделку заметно увеличивается. Обезопасить себя можно, если внимательно осмотреть выданную купюру, особенно крупного номинала. Такие купюры подделывают чаще всего.
Первое, что нужно сделать - обратить внимание на качество бумаги. Правда, определить на слух, как «шуршит» фальшивая купюра, смогут только люди, которые ежедневно соприкасаются с большим количеством денежных банкнот – например, продавцы магазинов и супермаркетов. Глухое шуршание может свидетельствовать о том, что у вас в руках - подделка. Преступники не имеют доступа к бумаге, из которой изготавливает деньги Госзнак, поэтому часто заменяют ее на обычную плотную или применяют нескольких слоев бумаги.
Также, говорят полицейские, необходимо обратить внимание на изображения на банкноте. Нечеткие, мутные картинки, осыпающаяся краска могут служить тревожным сигналом к тому, что у вас в руках - фальшивка. Начальник отдела криминалистических экспертиз учетов и осмотров места происшествия ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Петр Амелин отмечает: при осмотре, например, пятитысячной купюры, следует обратить внимание на изображенный на ней герб Хабаровска. В случае смены угла обзора он изменит цвет с малинового до зеленого с золотым отливом. На орнаментальной ленте подлинной купюры будут заметны буквы «РР» («Российский Рубль») темного цвета. После смены угла обзора они станут светлыми. Помимо кип-эффекта на памятнике, слева на купюре есть овальная виньетка с переливами. Этот, так называемый, муаровый эффект тоже пока не подделывают. Обе указанные степени защиты есть на купюрах номиналом от 50 до 5000 рублей.
Также эксперты-криминалисты советуют проверить попавшую к вам в руки купюру на просвет: так станут заметны особенные знаки. На пятитысячной купюре появится водяной портрет Муравьева-Амурского и само число. Знаки неоднородные: где-то светлые, где-то темные, без четких границ. Обозначение номинала купюры располагается возле портера: этот участок должен быть визуально самым светлым.
Необходимо обратить внимание и на микротекст, расположенный на банкнотах. Он образуется через переход линий фонового рисунка в повторяющееся число 5000 рублей. Прочитать его можно с помощью лупы. Внизу купюры должен располагаться текст, состоящий из числа и аббревиатуры «ЦБРФ».
Если сомнения по поводу подлинности денежной купюры все-таки остались, лучше отнести банкноту в крупный банк на экспертизу или обратиться в полицию. Начальник отделения по борьбе с фальшивомонетничеством пятого оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Денис Сельцин отмечает, что с начала 2017 года в регионе полицейские изъяли из незаконного оборота 317 поддельных купюр. Основная часть из них – банкноты номиналов 1000 и 5000 рублей. Сотрудниками полиции задержаны две группы, занимавшиеся сбытом поддельных купюр. Как установили оперуполномоченные УЭБиПК, члены одной из них причастны, как минимум, к 45 фактам сбыта фальшивых денежных средств на территории Самарской области. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
В банкоматах, отмечают полицейские, снять фальшивую денежную купюру практически невозможно: на большинстве аппаратов установлено хорошее программное обеспечение, которое не позволит выдать фальшивки, сообщает облМВД.
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